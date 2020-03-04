Вячеслав Чанов: В матче «Спартак» - ЦСКА может произойти все что угодно Бывший тренер ЦСКА Вячеслав Чанов поделился ожиданиями от матча между армейцами и «Спартаком» в рамках четвертьфинала Кубка России.

- Вы произнесли очень хорошее и правильное слово - дерби. А поскольку это дерби, может произойти все что угодно. Неизвестно, в какую сторону качнутся весы и как завершится матч. Это такая своеобразная вещь в себе. Все будет очень непредсказуемо, но я всегда верю в ЦСКА, - приводит слова Чанова RT.

Добавим, что встреча 1/4 финала Кубка России состоится сегодня, 4 марта в Москве на стадионе «Открытие Арена» и начнется в 19:30 по московскому времени.