Юрий Ковтун: Покупка Соболева - однозначное усиление для «Спартака» Бывший защитник «Спартака» Юрий Ковтун высказался об игре нападающего Александра Соболева в составе красно-белых.

- Если человек сразу попадает в основной состав, это говорит о многом. Значит, он работой на сборах доказал тренеру свою состоятельность. Покупка Соболева - однозначное усиление для «Спартака». Дальше всё будет зависеть только от самого Александра, - приводит слова Чанова RT.

Напомним, Соболев стал игроком «Спартака» 30 января. Он будет выступать за красно-белых до конца сезона на правах аренды, после чего его трансфер может быть выкуплен.