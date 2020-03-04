Кубковый матч «Наполи» — «Интер» может не состояться Причиной станет сложная ситуация с эпидемией коронавируса в стране.

Ответный полуфинальный матч кубка Италии между «Наполи» и миланским «Интером» может быть перенесен из-за вспышки эпидемии коронавируса в стране.

Помимо отмены игры, рассматривается вариант с проведением матча при пустых трибунах, сообщает La Repubblica.

Однако президент неаполитанского клуба Аурелио де Лаурентис выступает против проведения встречи без зрителей. Он согласен только на перенос игры.

Ранее был перенесен другой ответный полуфинал кубка Италии «Ювентус» — «Милан», который должен был пройти сегодня, четвертого марта. Матч «Наполи» — «Интер» запланирован на пятое марта. В первой игре неаполитанцы победили со счетом 1:0.