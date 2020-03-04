Кубковый матч «Наполи» — «Интер» может не состояться

Ответный полуфинальный матч кубка Италии между «Наполи» и миланским «Интером» может быть перенесен из-за вспышки эпидемии коронавируса в стране.
Помимо отмены игры, рассматривается вариант с проведением матча при пустых трибунах, сообщает La Repubblica.
Однако президент неаполитанского клуба Аурелио де Лаурентис выступает против проведения встречи без зрителей. Он согласен только на перенос игры.
Ранее был перенесен другой ответный полуфинал кубка Италии «Ювентус» — «Милан», который должен был пройти сегодня, четвертого марта. Матч «Наполи» — «Интер» запланирован на пятое марта. В первой игре неаполитанцы победили со счетом 1:0.
Загитова на японском ТВ и новый четверной от Самарина. Обзор событий недели (видео) Из турниров минувшего уик-энда упоминания заслуживает лишь один. Он прошел в Таллине и завершился победами россиян Александра Самарина и Анастасии Гуляковой. 17.02.2020 15:00 Фигурное катание Тигай Лев Футбол – без зрителей, биатлон – тоже… Этот вирус истребляет болельщиков! Из-за распространяющегося по планете коронавируса спортивные соревнования теперь не только отменяют, но и проводят без зрителей. 02.03.2020 21:00 Футбол Тигай Лев Соня из ЦСКА вновь побила Соню от Тутберидзе. А заодно и Медведеву с Туктамышевой В финале Кубка России в Великом Новгороде первой среди юниорок-одиночниц с оценками мирового уровня за 220 баллов стала 12-летняя Софья Самоделкина. 21.02.2020 21:00 Фигурное катание Тигай Лев На пути России снова турки Во вторник в Амстердаме состоялась жеребьевка Лиги наций-2020/22. Соперниками сборной России по группе стали Сербия, Турция и Венгрия. 03.03.2020 21:00 Футбол Безъязычный Алексей «Вызов самой себе». Ким Клийстерс проиграла после своего возвращения на корт Экс-первая ракетка мира возобновила карьеру во второй раз. 17.02.2020 22:00 Теннис Иванова Дарья На топ-20 тянет, на топ-10 – нет. Кузнецова проиграла Бенчич Третий день турнира WTA в Санкт-Петербурге принес победу Анастасии Потаповой, но обернулся поражением для Светланы Кузнецовой. 12.02.2020 22:00 Теннис Мысин Николай Взлет и уход Марии. Как Шарапова завершила карьеру Пятикратная чемпионка «Больших шлемов» и экс-первая ракета планеты объявила об уходе из спорта. 26.02.2020 22:00 Теннис Мысин Николай У россиян – два золота для Белоруссии. Для себя – серебро Последние гонки чемпионата Европы принесли сборной России серебро – Кристина Резцова стала второй в пасьюте. Победы Сергея Бочарникова и Елены Кручинкиной порадовали уже Белоруссию. 01.03.2020 19:00 Биатлон Мысин Николай Александр Тихонов: Никому не хочется умирать из-за коронавируса Легендарный биатлонист – об этапе Кубка мира в Нове-Место без зрителей 03.03.2020 10:00 Биатлон Волохов Юрий Ничушкин выбивает сотню, а Драйзайтль и Макдэвид озверели «Советский спорт» следит за событиями вокруг очередного игрового дня НХЛ 03.03.2020 08:00 Хоккей Федоровский Александр