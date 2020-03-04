Арнор Сигурдссон: Впереди нас ждет самое мощное противостояние, главное дерби страны Полузащитник ЦСКА Арнор Сигурдссон поделился ожиданиями от предстоящего четвертьфинального матча Кубка России против «Спартака».

- Впереди нас ждет самое мощное противостояние, главное дерби страны. Мы готовы к игре. Это кубковый матч, а мы хотим пройти весь путь в этом турнире, так что мы готовы к битве, - приводит слова Сигурдссон пресс-служба армейцев.

Добавим, что встреча 1/4 финала Кубка России состоится сегодня, 4 марта в Москве на стадионе «Открытие Арена» и начнется в 19:30 по московскому времени.