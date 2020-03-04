Ибрагимович может покинуть «Милан»

Шведский нападающий итальянского «Милана» Златан Ибрагимович может покинуть клуб уже летом 2020 года. Это связано с перестановками в руководстве команды.
Ранее «Милан» покинул директор клуба Звонимир Бобан, ожидается, что из клуба уйдет и легендарный Паоло Мальдини, который занимает пост технического директора, напоминает Calciomercato.
Ибрагимович пришел в «Милан» в январе этого года, на его счету 3 гола и 1 результативная передача. Контракт 38-летнего шведа с итальянским клубом рассчитан до конца июня 2020 года с опцией продления еще на один год.
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