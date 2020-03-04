Лапочкин рассудит «Спартак» и «Краснодар», Безбородов «Ростов» - ЦСКА Назначены арбитры и инспекторы на матчи 21-го тура российской премьер-лиги.

7 марта (суббота) «Оренбург» - «Арсенал»: судья - Павел Кукуян (Сочи); ассистенты судьи - Николай Богач (Люберцы), Дмитрий Жвакин (Ленинградская область); резервный судья - Станислав Васильев (Ижевск); VAR - Алексей Матюнин (Москва), AVAR - Константин Шаламберидзе (Москва); инспектор - Игорь Синер (Омск). «Динамо» - «Тамбов»: судья - Василий Казарцев (Санкт-Петербург); ассистенты судьи - Александр Кудрявцев (Санкт-Петербург), Рустам Мухтаров (Петрозаводск); резервный судья - Иван Сиденков (Санкт-Петербург); VAR - Евгений Турбин (Дмитров), AVAR - Дмитрий Мосякин (Москва); инспектор - Сергей Зуев (Москва). 8 марта (воскресенье) «Рубин» - «Крылья Советов»: судья - Владимир Москалев (Воронеж); ассистенты судьи - Роман Усачев (Ростов-на-Дону), Рашид Абусуев (Санкт-Петербург); резервный судья - Николай Волошин (Смоленск); VAR - Сергей Карасев (Москва), AVAR - Андрей Болотенков (Москва); инспектор - Алексей Румянцев (Санкт-Петербург). «Сочи» - «Урал»: судья - Михаил Вилков (Нижний Новгород); ассистенты судьи - Антон Аверьянов (Москва), Илья Елеференко (Москва); резервный судья - Юнус Кошко (Краснодар); VAR - Сергей Иванов (Ростов-на-Дону), AVAR - Антон Кобзев (Москва); инспектор - Андрей Бутенко (Москва). «Локомотив» - «Ахмат»: судья - Кирилл Левников (Санкт-Петербург); ассистенты судьи - Алексей Стипиди (Краснодар), Алексей Ширяев (Ставрополь); резервный судья - Анастасия Пустовойтова (Москва); VAR - Алексей Еськов (Москва), AVAR - Тихон Калугин (Москва); инспектор - Александр Колобаев (Москва). 9 марта (понедельник) «Ростов» - ЦСКА: судья - Владислав Безбородов (Санкт-Петербург); ассистенты судьи - Валерий Данченко (Уфа), Андрей Гурбанов (Краснодар); резервный судья - Евгений Кукуляк (Калуга); VAR - Станислав Васильев (Ижевск), AVAR - Игорь Демешко (Химки); инспектор - Александр Гончар (Сочи). «Спартак» - «Краснодар»: судья - Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург); ассистенты судьи - Алексей Лунев (Новосибирск), Андрей Веретешкин (Санкт-Петербург); резервный судья - Игорь Панин (Дмитров); VAR - Николай Волошин (Смоленск), AVAR - Арам Петросян (Бронницы); инспектор - Сергей Мартынов (Москва). «Зенит» - «Уфа»: судья - Алексей Сухой (Люберцы); ассистенты судьи - Дмитрий Сафьян (Москва), Николай Еремин (Москва); резервный судья - Дмитрий Стрельцов (Ростов-на-Дону); VAR - Виталий Мешков (Дмитров), AVAR - Дмитрий Чельцов (Москва); инспектор - Юрий Чеботарев (Краснодар).