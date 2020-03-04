Тиаго Силва планирует перейти в «Барселону» - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБиатлонБаскетболТеннис...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
04 марта 2020 14:49ФутболТрофименко Кирилл

Тиаго Силва планирует перейти в «Барселону»

Бразилец хочет играть вместе с Лионелем Месси.

Защитник французского «ПСЖ» Тиаго Силва хочет в летнее трансферное окно перейти в «Барселону» на правах свободного агента.

35-летнему бразильцу импонирует идея играть в одной команде с аргентинским форвардом Лионелем Месси, сообщает El Mundo Deportivo.

Тиаго Силва выступает за «ПСЖ» с лета 2012 года. В сезоне-2019/20 на его счету один забитый гол и одна результативная передача в 30 матчах. Контракт бразильца заканчивается в этом году, и речи о его продлении не было.

Отмучились. Без Логинова мужская сборная провалила и масс-старт, и турнир в целом Последняя гонка чемпионата обернулась для России кошмаром. Никита Поршнев и Матвей Елисеев попали в топ-5… с конца. Александр Логинов на старт не вышел. 23.02.2020 19:30 Биатлон Мысин Николай
UFC после России заходит в Казахстан. А что с Украиной и Белоруссией? Этим летом UFC проведет первый турнир в Казахстане. Точка на карте – «Астана Арена» в Нур-Султане. Почему американцы выбрали именно Казахстан для популяризации смешанных единоборств, а не Украину и Белоруссию? 02.03.2020 18:30 ММА Ващенко Сергей
На топ-20 тянет, на топ-10 – нет. Кузнецова проиграла Бенчич Третий день турнира WTA в Санкт-Петербурге принес победу Анастасии Потаповой, но обернулся поражением для Светланы Кузнецовой. 12.02.2020 22:00 Теннис Мысин Николай
Новак, Император Австралии. Джокович в восьмой раз выиграл Australian Open Новак Джокович в пяти сетах одолел Доминика Тима, отыгравшись со счета 1:2 по партиям, и выиграл свой 17-й турнир «Большого шлема», восьмой из них – в Мельбурне. А заодно – вновь стал первой ракеткой планеты. 02.02.2020 18:43 Теннис Мысин Николай
Магомед Анкалаев: Реванш с Крейгом мне не интересен Российский боец UFC Магомед Анкалаев, выступающий в полутяжелом весе, рассказал о предстоящем поединке с молдаванином Ионом Куцелабой. 26.02.2020 17:30 ММА Усачев Владислав
«Позор жирным котам из УЕФА!» Соцсети – о решении отдать Суперкубок-2023 Казани Решение футбольных чиновников провести в Казани матч между победителями Лиги чемпионов и Лиги Европы 2023 года вызвало бурную реакцию пользователей соцсетей. 03.03.2020 17:15 Футбол Безъязычный Алексей
Две чудо-Софьи по 12 лет и феноменальная Валиева. Итоги юниорского смотра в Саранске На первенстве страны среди юниоров, завершившемся в субботу в Мордовии, российские фигуристы показали по-настоящему мировой уровень катания. 08.02.2020 20:18 Фигурное катание Тигай Лев
Сергей Кузьмин: Уайлдер – ничтожество на фоне Фьюри Российский боксер тяжелого веса Сергей Кузьмин заявил, что бывшему чемпиону по версии WBC Деонтею Уайлдеру нужно многое изменить в своем боксе, если он захочет взять реванш у британца Тайсона Фьюри. 23.02.2020 12:30 Бокс Усачев Владислав
Россиянин Анкалаев подерется с «Халком» из Молдавии. Что ждать от турнира UFC в Норфолке Сможет ли Анкалаев одержать четвертую победу кряду? Кто станет новым чемпионом в наилегчайшем весе? «Советский спорт» рассказывает о главных боях турнира в Норфолке. 01.03.2020 02:00 ММА Ващенко Сергей
Марат Сафин: У нас в спорте многое выглядит смешновато Экс-первая ракетка мира – о Данииле Медведеве и Марии Шараповой, Федоре Смолове и Снуп Доге, а также о нелюбви к спорту. 28.02.2020 14:00 Теннис Ключникова Анастасия
Новости
15:48 Фигурное катание Шведский фигурист раскритиковал российских спортсменок
15:31 Футбол Масалитин назвал ровной группу сборной России в Лиге наций
15:21 Футбол «Лацио» может приобрести Депая
14:59 Футбол Матч «Шинник» — «Урал» перенесен из-за состояния поля
14:49 Футбол Тиаго Силва планирует перейти в «Барселону»
14:29 Футбол Фанаты «Зенита» смогут бесплатно попасть на матч с «Ахматом»
14:15 Бокс Чудинов проведет бой с подопечным Роя Джонса
13:54 Футбол «Бавария» предложит Дэйвису новый контракт
13:53 Олимпиада Олег Матыцин: Мы не видим рисков отмены спортивных мероприятий из-за коронавируса
13:35 Формула-1 «Хонда» может покинуть «Ф-1» в 2022 году
13:34 ММА Расул Мирзаев: Оспанов взрывной, я взрывной. Два взрыва - это бомба
13:32 Футбол Максим Калиниченко: Мне кажется, Тедеско тактически попытается удивить и переиграть Гончаренко
13:17 Хоккей Чемпионат мира по хоккею могут отменить
13:07 Хоккей Чешская хоккейная ассоциация не планирует отменять этап Евротура
12:59 Футбол Зидана летом может сменить Почеттино
12:45 Футбол Лапочкин рассудит «Спартак» и «Краснодар», Безбородов «Ростов» - ЦСКА
12:44 Баскетбол Швед «пробил» 5000 очков за «Химки»
12:31 Бокс Ковалев не станет менять весовую категорию
12:10 Футбол Ибрагимович может покинуть «Милан»
12:02 Футбол Арнор Сигурдссон: Впереди нас ждет самое мощное противостояние, главное дерби страны
Когда вместо воды - авиатопливо! Экологическая катастрофа в Подмосковье (ВИДЕО)
По факту увольнения артистов в народном ансамбле Соль-Илецка проводится проверка
На мэра Михайловки Сергея Фомина следователи завели уголовное дело
«Миллионеры всё не могут договориться»: политологи о ситуации вокруг «Амурстали»
«Жди большой беды». В Башкирии жители Зауралья боятся разработки участка золота
Вычеркнули из списков. Нашу звезду Ласицкене не пускают на соревнования
Путин посетил клуб дзюдо «Турбостроитель», в котором тренировался в юности
«Спартак» заплатит 100 тысяч рублей за оскорбления фанатов в адрес Дзюбы
Валерий Газзаев прокомментировал информацию о рекомендациях WADA
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2020 sovsport.ru яндекс.метрика