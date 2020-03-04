Тиаго Силва планирует перейти в «Барселону» Бразилец хочет играть вместе с Лионелем Месси.

Защитник французского «ПСЖ» Тиаго Силва хочет в летнее трансферное окно перейти в «Барселону» на правах свободного агента.

35-летнему бразильцу импонирует идея играть в одной команде с аргентинским форвардом Лионелем Месси, сообщает El Mundo Deportivo.

Тиаго Силва выступает за «ПСЖ» с лета 2012 года. В сезоне-2019/20 на его счету один забитый гол и одна результативная передача в 30 матчах. Контракт бразильца заканчивается в этом году, и речи о его продлении не было.