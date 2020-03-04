«Лацио» может приобрести Депая Итальянцы ищут усиление в атакующей линии под следующую Лигу чемпионов.

Форвард французского «Лиона» Мемфис Депай может оказаться в римском «Лацио» в летнее трансферное окно. Итальянцы хотят усилить свою атакующую линию в преддверии Лиги чемпионов следующего сезона.

Контракт 26-летнего Депая с «Лионом» заканчивается в июне 2021 года. Переговоры французского клуба с представителями голландца о новом соглашении пока не достигли успеха, сообщает Corriere dello Sport.

Поэтому руководство «Лиона» может быть вынуждено продать форварда летом 2020 года, чтобы не отпускать его бесплатно на правах свободного агента потом.

В сезоне-2019/20 на счету 26-летнего Депая 14 голов и две результативных передачи в 18 матчах за «Лион». Портал Transfermarkt.com оценивает его стоимость в 55 млн евро.