«Ахмат» – «Зенит». Составы команды

Футбольные клубы «Ахмат» и «Зенит» объявили стартовые составы на кубковый четвертьфинал.
«Ахмат»: Городов, Ненахов, Анхель, Семенов, Богосавац, Исмаэл Силва, Глушаков, Роши, Иванов, Бериша, Ильин.
Запасные: Гудиев, Гиголаев, Кармаев, Уциев, Х.Кадыров, Раванелли, Харин, Митришев, Мбенг, Андрес Понсе, Визеу, А.Кадыров.
«Зенит»: Кержаков, Караваев, Иванович, Ракицкий, Дуглас Сантос, Малком, Барриос, Оздоев, Сутормин, Ригони, Ерохин.
Запасные: Васютин, Лунев, Осорио, Смольников, Прохин, Кузяев, Шатов, Жирков, Мусаев, Шамкин.