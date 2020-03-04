«Ахмат» – «Зенит». Составы команды Четвертьфинал Кубка России в Грозном начнется в 18:00 по московскому времени.

Футбольные клубы «Ахмат» и «Зенит» объявили стартовые составы на кубковый четвертьфинал. «Ахмат»: Городов, Ненахов, Анхель, Семенов, Богосавац, Исмаэл Силва, Глушаков, Роши, Иванов, Бериша, Ильин. Запасные: Гудиев, Гиголаев, Кармаев, Уциев, Х.Кадыров, Раванелли, Харин, Митришев, Мбенг, Андрес Понсе, Визеу, А.Кадыров. «Зенит»: Кержаков, Караваев, Иванович, Ракицкий, Дуглас Сантос, Малком, Барриос, Оздоев, Сутормин, Ригони, Ерохин. Запасные: Васютин, Лунев, Осорио, Смольников, Прохин, Кузяев, Шатов, Жирков, Мусаев, Шамкин.