ФНЛ запретила «Шиннику» проводить матчи на своем стадионе - Советский спорт
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04 марта 2020 17:16ФутболШарафудинов Виктор

ФНЛ запретила «Шиннику» проводить матчи на своем стадионе

Санкции будут действовать пока газон не будет приведен в надлежащее состояние.

Футбольная национальная лига в своем официальном твиттере объявила о запрете на проведение матчей первенства на ярославском стадионе «Шинник» до приведения газона в надлежащее состояние.

Таким образом, матч 27-го тура первенства ФНЛ «Шинник» – «Ротор» 15 марта должен пройти на резервной арене ярославского клуба.

Напомним, что сегодня из-за неудовлетворительного состояния газона на стадионе «Шинник» был перенесен четвертьфинал Кубка России «Шинник» – «Урал». РФС объявит новую дату встречи до конца нынешней недели.

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