ФНЛ запретила «Шиннику» проводить матчи на своем стадионе Санкции будут действовать пока газон не будет приведен в надлежащее состояние.

Футбольная национальная лига в своем официальном твиттере объявила о запрете на проведение матчей первенства на ярославском стадионе «Шинник» до приведения газона в надлежащее состояние.

Таким образом, матч 27-го тура первенства ФНЛ «Шинник» – «Ротор» 15 марта должен пройти на резервной арене ярославского клуба.

На основании заключения комиссии ФНЛ, лига наложила запрет на проведение матчей Олимп-ФНЛ на ярославском стадионе «Шинник» до приведения газона в надлежащее состояние.



Таким образом, матч @FCShinnik - @RotorOfficial 15 марта должен пройти на резервной арене ярославцев. pic.twitter.com/IFKahyH5H3 — ФНЛ (@FNLeague) March 4, 2020

Напомним, что сегодня из-за неудовлетворительного состояния газона на стадионе «Шинник» был перенесен четвертьфинал Кубка России «Шинник» – «Урал». РФС объявит новую дату встречи до конца нынешней недели.