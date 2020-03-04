ФНЛ запретила «Шиннику» проводить матчи на своем стадионе

Футбольная национальная лига в своем официальном твиттере объявила о запрете на проведение матчей первенства на ярославском стадионе «Шинник» до приведения газона в надлежащее состояние.
Таким образом, матч 27-го тура первенства ФНЛ «Шинник» – «Ротор» 15 марта должен пройти на резервной арене ярославского клуба.
Напомним, что сегодня из-за неудовлетворительного состояния газона на стадионе «Шинник» был перенесен четвертьфинал Кубка России «Шинник» – «Урал». РФС объявит новую дату встречи до конца нынешней недели.
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