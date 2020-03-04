«Урал» компенсирует затраты своим болельщикам, которые приехали в Ярославль Четвертьфинальный матч Кубка России с участием «Шинника» и клуба из Екатеринбурга был перенесен.

Сегодня из-за неудовлетворительного состояния газона на стадионе «Шинник» в Ярославле было принято решение о переносе четвертьфинала Кубка России с участием местной команды и екатеринбургского «Урала». Новая дата встречи будет объявлена до конца нынешней недели.

ФК «Урал» на своем официальном сайте пообещал возместить финансовые потери своим болельщикам, которые приехали в Ярославль. Вот, что сказано в заявлении клуба:

«Футбольный клуб «Урал» просит отнестись с пониманием к сложившейся ситуации с переносом матча против «Шинника», которая случилась не по вине нашего клуба. ФК «Урал» собирается обратиться в РФС и другие инстанции по вопросу компенсации затрат, которые понесли болельщики «Урала», отправившиеся в Ярославль поддержать нашу команду. Впрочем, при любом решении, ФК «Урал» поддержит своих болельщиков, которые зря отправились в Ярославль, и предложит поклонникам команды различные способы компенсации этой неудачной поездки, вплоть до бесплатного трансфера на другие выездные игры. Подробная информация на этот счет появится позже».

Сегодня состоятся четвертьфинальные матчи Кубка России «Ахмат» – «Зенит» и «Спартак» – ЦСКА. Завтра 5 марта сыграют «Химки» и «Торпедо».