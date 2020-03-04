«Урал» компенсирует затраты своим болельщикам, которые приехали в Ярославль

Сегодня из-за неудовлетворительного состояния газона на стадионе «Шинник» в Ярославле было принято решение о переносе четвертьфинала Кубка России с участием местной команды и екатеринбургского «Урала». Новая дата встречи будет объявлена до конца нынешней недели.
ФК «Урал» на своем официальном сайте пообещал возместить финансовые потери своим болельщикам, которые приехали в Ярославль. Вот, что сказано в заявлении клуба:
«Футбольный клуб «Урал» просит отнестись с пониманием к сложившейся ситуации с переносом матча против «Шинника», которая случилась не по вине нашего клуба. ФК «Урал» собирается обратиться в РФС и другие инстанции по вопросу компенсации затрат, которые понесли болельщики «Урала», отправившиеся в Ярославль поддержать нашу команду. Впрочем, при любом решении, ФК «Урал» поддержит своих болельщиков, которые зря отправились в Ярославль, и предложит поклонникам команды различные способы компенсации этой неудачной поездки, вплоть до бесплатного трансфера на другие выездные игры. Подробная информация на этот счет появится позже».
Сегодня состоятся четвертьфинальные матчи Кубка России «Ахмат» – «Зенит» и «Спартак» – ЦСКА. Завтра 5 марта сыграют «Химки» и «Торпедо».
На атаку ЦСКА Тутберидзе ответила чудо-Валиевой. Кто отличился в феврале-2020? Это самый пустой месяц в календаре сезона фигуристов. Но если вы думаете, что мы не наберем ярких событий для новой, только что открытой рубрики, то ошибаетесь. 03.03.2020 20:00 Фигурное катание Тигай Лев «Вызов самой себе». Ким Клийстерс проиграла после своего возвращения на корт Экс-первая ракетка мира возобновила карьеру во второй раз. 17.02.2020 22:00 Теннис Иванова Дарья Сорокин отдавал, Романов дебютировал, Григоренко реабилитирован. Как ЦСКА победил «Торпедо» В стартовом матче серии обладатель Кубка Гагарина не оставил шансов автозаводцам (3:0). 02.03.2020 21:45 Хоккей Домрачев Владислав Сергей Кузьмин: Уайлдер – ничтожество на фоне Фьюри Российский боксер тяжелого веса Сергей Кузьмин заявил, что бывшему чемпиону по версии WBC Деонтею Уайлдеру нужно многое изменить в своем боксе, если он захочет взять реванш у британца Тайсона Фьюри. 23.02.2020 12:30 Бокс Усачев Владислав Анкалаев побил «Халка» со скандалом. Решение судей освистали, россиянин показал средний палец Главные моменты турнира UFC в Норфолке (видео). 01.03.2020 07:15 ММА Ващенко Сергей Клубы-лузеры напрямую рулят НХЛ. Почему лига покорно терпит обилие отстойных клубов? Многие вполне обоснованно восторгаются НХЛ – ну да, цветастый праздник каждый день, ослепительные звезды, сумасшедший хоккей и все такое. 04.03.2020 16:12 Хоккей Славин Виталий Мозякин устрашил. «Магнитка» взяла реванш у «Барыса» Дубль чеха Нестрашила, а также гол и передача Мозякина помогли «Металлургу» победить в Нур-Султане и сравнять счет в серии. 03.03.2020 19:30 Хоккей Домрачев Владислав Российский боец попал в ДТП в Тайланде, Емельяненко тренируется с Кадыровым. Главное в ММА за неделю Возможно, вы что-то пропустили пока отвлеклись на возобновление РПЛ. 02.03.2020 08:00 ММА Ващенко Сергей Кровавый ММАрт. Ожидается много ярких нокаутов и жарких битв Поединки в этом месяце - просто космос! Вы забудете даже поздравить женщин 8 марта, потому что в этот день китаянка Вейли Жанг будет избивать Джоанну Еджейчик за шутку о коронавирусе. 04.03.2020 12:19 ММА Ващенко Сергей Денис Попович: Впервые забил в дебютном матче, но все равно расстроен Автором первого гола РПЛ в 2020 году стал 30-летний словенский новичок «Крыльев Советов», который зимой вернулся в наш чемпионат из швейцарской лиги. 02.03.2020 21:15 Футбол Григорьевская Юлия