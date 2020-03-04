«Лацио» собирается приобрести Депая у «Лиона» Трансферная стоимость голландского нападающего оценивается в 55 миллионов евро.

Итальянская газета Corriere dello Sport сообщает, что 26-летний форвард французского «Лиона» Мемфис Депай может продолжить карьеру в итальянском «Лацио».

По сведениям источника, футболист сборной Голландии не намерен продлевать контракт с «Лионом», который рассчитан до лета 2021 года. Таким образом, французскому клубу придется продать Депая во время следующего межсезонья. «Лацио» в прошлом предпринимал несколько попыток приобрести голландского нападающего.

В данный момент Депай восстанавливается после разрыва крестообразных связок, полученного в декабре прошлого года. В нынешнем сезоне в чемпионате Франции и Лиге чемпионов Мемфис забил 14 голов и сделал две результативные передачи в 18 матчах за «Лион».