«Спартак» – ЦСКА. Составы команд

Московские клубы «Спартак» и ЦСКА объявили составы на матч 1/4 финала Кубка России.
«Спартак»: Максименко, Кутепов, Джикия, Жиго, Рассказов, Зобнин, Крал, Айртон Лукас, З.Бакаев, Э.Понсе, Соболев.
Запасные: Ребров, Акмурзин, Ещенко, Маслов, Гулиев, Тил, Мирзов, Мельгарехо, Маркитесов, Ларссон.
ЦСКА: Акинфеев, Васин, Карпов, Дивеев, Марио Фернандес, Ахметов, Бистрович, Набабкин, Кучаев, Влашич, Чалов.
Запасные: Помазун, Тороп, Магнуссон, Гогуа, Щенников, Дзагоев, А.Сигурдссон, Бийол, Марадишвили, Обляков, Шкурин.