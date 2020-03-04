«Спартак» – ЦСКА. Составы команд Четвертьфинал Кубка России начнется в 19:30 по московскому времени.

Московские клубы «Спартак» и ЦСКА объявили составы на матч 1/4 финала Кубка России. «Спартак»: Максименко, Кутепов, Джикия, Жиго, Рассказов, Зобнин, Крал, Айртон Лукас, З.Бакаев, Э.Понсе, Соболев. Запасные: Ребров, Акмурзин, Ещенко, Маслов, Гулиев, Тил, Мирзов, Мельгарехо, Маркитесов, Ларссон. ЦСКА: Акинфеев, Васин, Карпов, Дивеев, Марио Фернандес, Ахметов, Бистрович, Набабкин, Кучаев, Влашич, Чалов. Запасные: Помазун, Тороп, Магнуссон, Гогуа, Щенников, Дзагоев, А.Сигурдссон, Бийол, Марадишвили, Обляков, Шкурин.