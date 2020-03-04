Федун - о дерби с ЦСКА: Будем надеяться на шикарный матч Встреча пройдет на «Открытие Арене».

Владелец московского «Спартака» Леонид Федун дал комментарий перед матчем с ЦСКА в 1/4 финала Кубка России. «Дерби всея Руси. Будем надеяться на шикарный матч», - цитирует функционера Sport24.ru. Напомним, матч «Спартак» - ЦСКА стартует в 19.30 по московскому времени, а главным арбитром поединка выступит Сергей Иванов из Ростова.