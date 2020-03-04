Бакаев открыл счет в матче «Спартак» – ЦСКА

На четвертой минуте матча «Спартак» – ЦСКА счет открыл полузащитник хозяев Зелимхан Бакаев.

Зелимхан, набрав скорость в центральном круге, обыграл Ильзата Ахметова и с 20 метров направил мяч в дальний нижний угол ворот Игоря Акинфеева.