Бакаев открыл счет в матче «Спартак» – ЦСКА - Советский спорт
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04 марта 2020 19:37ФутболШарафудинов Виктор

Бакаев открыл счет в матче «Спартак» – ЦСКА

Московские клубы сражаются в четвертьфинале Кубка России.

На четвертой минуте матча «Спартак» – ЦСКА счет открыл полузащитник хозяев Зелимхан Бакаев.

Зелимхан, набрав скорость в центральном круге, обыграл Ильзата Ахметова и с 20 метров направил мяч в дальний нижний угол ворот Игоря Акинфеева.

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