Дивеев сократил отставание ЦСКА в матче против «Спартака» - Советский спорт
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04 марта 2020 19:51ФутболШарафудинов Виктор

Дивеев сократил отставание ЦСКА в матче против «Спартака»

Московские команды в четвертьфинале Кубка России забили три мяча за 17 минут.

На 17-й минуте матча «Спартак» – ЦСКА защитник армейцев Игорь Дивеев сократил отставание армейцев.

Константин Кучаев направил мяч в штрафную, и Дивеев нанес точный удар с линии вратарской. Рядом с ним находился защитник красно-белых Георгий Джикия, однако помешать сопернику не смог.

В данный момент счет 2:1 в пользу «Спартака».

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