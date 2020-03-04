Дивеев сократил отставание ЦСКА в матче против «Спартака»

На 17-й минуте матча «Спартак» – ЦСКА защитник армейцев Игорь Дивеев сократил отставание армейцев.
Константин Кучаев направил мяч в штрафную, и Дивеев нанес точный удар с линии вратарской. Рядом с ним находился защитник красно-белых Георгий Джикия, однако помешать сопернику не смог.
В данный момент счет 2:1 в пользу «Спартака».
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