Дивеев сократил отставание ЦСКА в матче против «Спартака» Московские команды в четвертьфинале Кубка России забили три мяча за 17 минут.

На 17-й минуте матча «Спартак» – ЦСКА защитник армейцев Игорь Дивеев сократил отставание армейцев. Константин Кучаев направил мяч в штрафную, и Дивеев нанес точный удар с линии вратарской. Рядом с ним находился защитник красно-белых Георгий Джикия, однако помешать сопернику не смог. В данный момент счет 2:1 в пользу «Спартака».