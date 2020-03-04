Ахметов сравнял счет в матче «Спартак» – ЦСКА, армейцы проигрывали 0:2 к 13-й минуте - Советский спорт
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04 марта 2020 20:20ФутболШарафудинов Виктор

Ахметов сравнял счет в матче «Спартак» – ЦСКА, армейцы проигрывали 0:2 к 13-й минуте

В Москве продолжается дерби в рамках четвертьфинала Кубка России.

В матче «Спартак» – ЦСКА полузащитник армейцев Ильзат Ахметов сравнял счет на первой добавленной минуте первого тайма (45+1).

Защитник красно-белых Самуэль Жиго неудачно сбросил мяч в свою штрафную, прервав навес с левого фланга, и Ахметов с 14 метров нанес точный удар по воротам Александра Максименко.

Напомним, что к 13-й минуте «Спартак» выигрывал 2:0. Зелимхан Бакаев открыл счет на четвертой минуте, а затем отличился Эсекьель Понсе. Первый гол ЦСКА на 17-й минуте забил Игорь Дивеев после передачи Константина Кучаева.

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