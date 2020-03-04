«Зенит» обыграл «Ахмат» благодаря голу Жиркова и вышел в полуфинал Кубка России Встреча прошла в Грозном.

Матч 1/4 финала Кубка России «Ахмат» - «Зенит» завершился в пользу питерского клуба, который добыл победу в дополнительное время - 2:1.

В составе гостей по голу забили Эмилиано Ригони и Юрий Жирков, который также отдал голевой пас. У хозяев с пенальти отличился Одисе Роши.

Таким образом, чемпион России вышел в полуфинал соревнований, а его следующий соперник станет известен по результатам жеребьевки.

Кубок России. 1/4 финала

«Ахмат» - «Зенит» - 1:2 (0:0)

Голы: 1:0 – 59, пенальти Роши, 1:1 – 78 Ригони, 1:2 – 97 Жирков.

«Ахмат»: Городов, Ненахов, Богосовац, Семенов, Анхель, Глушаков (Харин, 82), Иванов, Бериша, Исмаэл (Раванелли, 91), Роши (Кадыров, 112), Ильин (Мбенг, 74).

«Зенит»: Кержаков, Дуглас Сантос, Караваев, Иванович, Ракицкий, Оздоев, Ригони (Осорио, 106), Ерохин (Жирков, 64), Сутормин (Шатов, 64), Малком, Барриос.

Предупреждения: Иванов (56), Исмаэл (67), Ненахов (71), Анхель (85), Раванелли (114).