Футболисты «Спартака» и ЦСКА устроили потасовку в подтрибунном помещении Первый тайм четвертьфинала Кубка России завершился со счетом 2:2.

После окончания первой половины основного времени футболисты «Спартака» и ЦСКА устроили стычку в подтрибунном помещении. Началось все с того, что защитник армейцев Марио Фернандес оттолкнул форварда красно-белых Александра Соболева.