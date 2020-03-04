Семак – о матче с «Ахматом»: Считаю, что «Зенит» заслужил победу Встреча прошла в Грозном. Чемпион страны пробился дальше благодаря голу Юрия Жиркова в дополнительное время.

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился эмоциями после победы над «Ахматом» (2:1) в 1/4 финала Кубка России.

«Настоящая кубковая игра. Владели инициативой по ходу матча, но допустили ошибку в обороне, которая привела к пенальти. Поставили себя в сложную ситуацию. После забитого мяча был отрезок, где «Ахмат» смотрелся хорошо. Хорошо, что отыгрались.

В конце у нас было большое количество моментов, которые мы должны были доводить до забитого мяча. Считаю, что мы заслужили победу», - цитирует Семака Sport24.ru.