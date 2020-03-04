«Спартак» и ЦСКА определят полуфиналиста Кубка России в дополнительное время Основное время московского дерби завершилось вничью.

Двух таймов «Спартаку» и ЦСКА не хватило для того, чтобы определить лучшего. Основное время матча 1/4 финала Кубка России завершилось вничью 2:2.

К 13-й минуте команда Доменико Тедеско вела 2:0. На четвертой минуте счет открыл Зелимхан Бакаев ударом из-за пределов в штрафной, а затем ошибкой обороны ЦСКА воспользовался аргентинец Эсекьель Понсе.

На 17-й минуте армейцы «размочили» счет стараниями Игоря Дивеева, которому ассистировал Константин Кучаев. А в концовке первого тайма (45+1) счет сравнял Ильзат Ахметов.

Второй тайм прошел без голов.

Победитель матча в полуфинале сыграет с «Зенитом».