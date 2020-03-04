Понсе удален с поля в матче «Спартака» и ЦСКА Красно-белые будут доигрывать дополнительное время вдесятером.

На 103-й минуте кубкового четвертьфинала «Спартак» – ЦСКА нападающий хозяев Эсекьель Понсе был удален с поля за второе предупреждение.

Аргентинский нападающий был наказан за то, что ударил локтем защитника армейцев Вадима Карпова. Первую желтую Понсе получил на 68-й минуте за то, что сфолил против вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева.

Счет в матче по-прежнему 2:2.