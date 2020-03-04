Ларссон в дополнительное время вывел «Спартак» вперед в дерби против ЦСКА Красно-белые играют вдесятером после удаления Понсе.

На 107-й минуте шведский нападающий Джордан Ларссон вывел «Спартак» вперед в четвертьфинале Кубка России против ЦСКА. Вратарь красно-белых Александр Максименко сделал длинную передачу из своей штрафной на чужую половину поля. Ларссон убежал от защитников армейцев и точным ударом направил мяч в дальний угол ворот Игоря Акинфеева. «Спартак» ведет в счете 3:2.