«Спартак» в дополнительное время обыграл ЦСКА и сыграет в полуфинале Кубка России с «Зенитом»

Четвертьфинальный матч Кубка России «Спартак» – ЦСКА завершился со счетом 3:2. Победный гол красно-белые забили в дополнительное время.

К 13-й минуте команда Доменико Тедеско вела 2:0. На четвертой минуте дальним ударом счет открыл Зелимхан Бакаев, а затем ошибкой обороны армейцев воспользовался Эсекьель Понсе.

Еще до перерыва ЦСКА отыгрался. На 17-й минуте после передачи Константина Кучаева отличился Игорь Дивеев, а в концовке тайма точный удар с 14 метров нанес Ильзат Ахметов.

Второй тайм прошел без голов, и победителя пришлось определять в дополнительное время. На 107-й минуте победный гол «Спартака» забил вышедший на замену Джордан Ларссон. Шведский нападающий реализовал выход один на один после длинной передачи вратаря Александра Максименко.

Со 103-й минуты красно-белые играли вдесятером. За два предупреждения с поля был удален Понсе. Первую карточку аргентинец получил на 68-й минуте за нарушение против Игоря Акинфеева, а в дополнительное время ростовский арбитр Сергей Иванов наказал его за фол против Вадима Карпова.

В полуфинале команда Тедеско сыграет с «Зенитом», который сегодня в дополнительное время обыграл в Грозном «Ахмат» со счетом 2:1.

Матч «Спартак» – «Зенит» должен состояться в Москве 23 апреля.

Кубок России

1/4 финала

«Спартак» – ЦСКА – 3:2 (2:2, 0:0, 1:0)

Голы: З.Бакаев, 4, Э.Понсе, 13, Ларссон, 107 – Дивеев, 17, Ахметов, 45+1.

«Спартак»: Максименко, Кутепов, Джикия, Жиго, Рассказов (Ещенко, 90+1), Зобнин, Крал, Лукас Айртон (Мельгарехо, 119), З.Бакаев (Тил, 46), Э.Понсе, Соболев (Ларссон, 74).

ЦСКА: Акинфеев, Васин, Карпов (Бийол, 109), Дивеев, Марио Фернандес, Ахметов (Обляков, 78), Бистрович, Набабкин, Кучаев (Дзагоев, 82), Влашич, Чалов (Шкурин, 94).

Предупреждения: Кутепов, 34, Э.Понсе, 68, 103, Ребров, 105, Зобнин, 109 – Марио Фернандес, 45+3, Обляков, 80, Карпов, 97, Набабкин, 115.

Удаление: Э.Понсе, 103 (второе предупреждение).