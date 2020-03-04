Медведев – о стычке болельщиков в матче «Ахмат» – «Зенит»: Надо уважать традиции принимающей стороны Встреча прошла в Грозном.

Гендиректор «Зенита» Александр Медведев высказался после победы над «Ахматом» (2:1) в 1/4 финала Кубка России.

«В дополнительное время Юрий Жирков еще раз доказал свое неувядающее мастерство: забил прекрасный гол с правой ноги.

Что же касается ситуации с болельщиками, то хочу отдать должное службе безопасности стадиона. Они оперативно вмешались и не допустили эскалации конфликта, который был вызван тем, что часть болельщиков на гостевой трибуне оголили свои мощные торсы. В Чечне такой традиции нет, более того, она исключена. Надо изучать и уважать традиции принимающей стороны.

Но и нашим болельщикам тоже нужно отдать должное. Когда им сделали замечание и попросили одеться, они быстро это сделали. Кто-то из игроков «Ахмата» пошел в эту гущу и попросил болельщиков успокоиться. Это тоже помогло, болельщики разошлись и вернулись на свои места. Слава Богу, все обошлось без серьезной эскалации. Это показывает, что подготовка к матчу была проведена правильно. Болельщики «Зенита» просто не учли, что такие действия здесь воспринимаются не так, как в других регионах нашей страны», - цитирует функционера Sport24.ru.

Добавим, что за выход в финал «Зенит» поспорит с московским «Спартаком», который ранее выбил ЦСКА (3:2).