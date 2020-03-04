Гончаренко отказался пожимать руку Тедеско, оттолкнув тренера «Спартака» (видео) Армейцы уступили красно-белым в дополнительное время.

Четвертьфинальный матч Кубка России «Спартак» – ЦСКА завершился со счетом 3:2. Победный гол красно-белых забил в дополнительное время Джордан Ларссон.

После завершения встречи главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко не только отказался от традиционного рукопожатия, но и оттолкнул своего спартаковского коллегу Доменико Тедеско.

«Спартак» к полуфинале Кубка сыграет с «Зенитом». Матч должен состояться в Москве 23 апреля.