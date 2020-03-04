Федун – о победе над ЦСКА: Ради таких матчей стоит любить футбол Встреча прошла на «Октрытие Арене».

Владелец московского «Спартака» Леонид Федун поделился эмоциями после матча с ЦСКА (3:2) в 1/4 финала Кубка России. «Всех с победой. Ради таких матчей стоит любить футбол», - приводит слова функционера Sport24.ru. За выход в финал «Спартак» поспорит с чемпионом России - питерским «Зенитом».