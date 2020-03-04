Гончаренко – об отказе пожать руку Тедеско: То, что есть на тренерской скамейке, там и останется Встреча прошла на «Открытие Арене».

Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал свой поступок после поражения от «Спартака» (2:3) в матче 1/4 финала Кубка России.

Напомним, белорусский специаоист отмахнулся от рулевого красно-белых Доменико Тедеско, который пытался предложил ему пожать руки после окончания дерби.

«То, что есть на тренерской скамейке, там и останется. У нас пытаются всячески сделать так, чтобы тренеры лучше сидели на трибуне. Нас штрафуют за эмоции, за движения, когда мы выходим из технической зоны. Но футбол - эмоциональный вид спорта, особенно с точки зрения тренера.

Должен сказать, мне в ложе даже понравилось: градуса игры не чувствуется! Но если все ведется к тому, чтобы сидеть в ложе, это не очень правильно», - цитирует Гончаренко Sport24.ru.