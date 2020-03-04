Фернандес – о поражении от «Спартака»: Конечно, нам грустно. Эмоции не самые приятные Встреча прошла на «Открытие Арене».

Защитник московского ЦСКА Марио Фернандес высказался после поражения от «Спартака» (2:3) в 1/4 финала Кубка России.

«Это обидное положение, грустно. Мы ожидали, что пройдем в следующий раунд. Отдавали отчет, что это дерби и будет очень сложно. Конечно, нам грустно. То, что мы делали, думали, принесет нам успех. Эмоции не самые приятные.

После удаления у «Спартака» ЦСКА стал играть хуже? Они закрылись, даже в большинстве было сложно проникать вперед. Когда выбили мяч вперед, получили гол. А «Спартак» закрылся еще больше», - цитирует Фернандеса Sport24.ru

За выход в финал «Спартак» поспорит с чемпионом России - питерским «Зенитом».