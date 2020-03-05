Зелимхан Бакаев: У меня все нормально, небольшое сотрясение мозга Футболист был заменен в перерыве матча «Спартак» - ЦСКА.

Полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев сообщил, что в игре с ЦСКА получил небольшое сотрясение мозга, но постарается восстановиться к матчу чемпионата России против «Краснодара».

«Мы в полуфинале! Поздравляю всех с победой! У меня все нормально, небольшое сотрясение. Сделаю все, чтобы восстановиться к игре с «Краснодаром», - написал футболист в Instagram.

Напомним, вчера четвертьфинальный матч Кубка России «Спартак» – ЦСКА завершился со счетом 3:2. Победный гол красно-белые забили в дополнительное время.

Бакаев открыл счет в матче на 4-й минуте, но в перерыве был заменен.

В полуфинале спартаковцы сыграют с «Зенитом».

9 марта в рамках очередного тура чемпионата России красно-белые на своем поле примут «Краснодар».