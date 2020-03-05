Зелимхан Бакаев: У меня все нормально, небольшое сотрясение мозга

Полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев сообщил, что в игре с ЦСКА получил небольшое сотрясение мозга, но постарается восстановиться к матчу чемпионата России против «Краснодара».
«Мы в полуфинале! Поздравляю всех с победой! У меня все нормально, небольшое сотрясение. Сделаю все, чтобы восстановиться к игре с «Краснодаром», - написал футболист в Instagram.
Напомним, вчера четвертьфинальный матч Кубка России «Спартак» – ЦСКА завершился со счетом 3:2. Победный гол красно-белые забили в дополнительное время.
Бакаев открыл счет в матче на 4-й минуте, но в перерыве был заменен.
В полуфинале спартаковцы сыграют с «Зенитом».
9 марта в рамках очередного тура чемпионата России красно-белые на своем поле примут «Краснодар».
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