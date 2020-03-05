Де Брюйне может пропустить игру с «Манчестер Юнайтед» из-за травмы Футболист испытывает проблемы с плечом.

Главный тренер »Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола объяснил, почему полузащитник Кевин де Брюйне не играл в матче Кубка Англии против «Шеффилд Уэнсдей» (1:0).

«У Кевина проблема с плечом. Не знаем, как долго он будет восстанавливаться. Надеюсь, что это не займет много времени», - цитирует ВВС Гвардьолу.

Напомним, «МС» вышел в 1/4 финала Кубка Англии, где встретится с «Ньюкаслом».

В ближайшее воскресенье, 8 марта, в 29-м туре АПЛ «Манчестер Сити» в гостях сыграет против «Манчестер Юнайтед».