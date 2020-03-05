Сабитов назначен помощником Кононова в «Риге» (фото) До января 2020 года специалист работал в «Ахмате».

Российский тренер Равиль Сабитов назначен ассистентом Олега Кононова в «Риге».

«Равиль работал во многих российских клубах, а также был главным тренером сборной России U-19! И успел поработать в Латвии! Добро пожаловать!», - сообщает пресс-служба клуба.

«Riga» FC galvenā trenera asistenta amatā oficiāli apstiprināts 51 gadu vecais Ravils Sabitovs! Trenera karjerā strādājis daudzos Krievijas klubos, vadījis Krievijas U19 izlasi, kā arī pāris gadus jau strādājis Latvijā!✅🤝⚽🦁🇱🇻🇷🇺



📝: https://t.co/DurERrSqHq pic.twitter.com/WEDsEmIkLK — Riga FC (@RigaFC_Official) March 4, 2020

Напомним, Кононов был главным тренером столичного «Спартака» с ноября 2018 по сентябрь 2019 года. 5 февраля он был назначен главным тренером ФК «Рига».

Последним местом работы Сабитова был грозненский «Ахмат», где он помогал Игорю Шалимову.