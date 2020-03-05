Несколько болельщиков «Урала» вылетели на игру с «Сочи» вместе с командой Также клуб организует помощь фанатам с обратной дорогой после игры.

«Урал» вылетел из Ярославля в Сочи на матч 21-го тура чемпионата России с местной командой.

В самолете вместе с командой на матч отправились несколько болельщиков, приехавших поддержать футболистов на встречу Кубка страны против «Шинника». Таким образом «Урал» компенсирует части фанатов затраты на неудачный выезд в Ярославль.

Добавим, что в качестве компенсации за неудачную поездку в Ярославль, «Урал» взял в самолет до Сочи нескольких болельщиков нашей команды, которые приехали поддержать клуб в Кубке России. Так же «Урал» поможет болельщикам и с обратным трансфером из Сочи сразу после игры. — ФК Урал (@FCURAL) March 5, 2020

Напомним, игра 1/4 финала Кубка России «Шинник» - «Урал» была отменена из-за плохого состояния газона на стадионе в Ярославле.

Матч 21-го тура чемпионата России «Сочи» — «Урал» состоится в воскресенье, 8 марта, начало — в 16.30 по московскому времени.