Алексей Сорокин: УЕФА даже не обсуждает перенос Евро

Глава оргкомитета Евро-2020 в Санкт-Петербурге Алексей Сорокин во время выступления в Высшей школе экономики на конференции «Профессия – футбол», организованной совместно с оргкомитетом турнира и приуроченной к 100 дням до начала чемпионата заявил, что УЕФА не планирует переносить Евро.
«Что происходило на исполкоме УЕФА? Могу всех успокоить, даже обсуждения о переносе Евро-2020 не было, – приводит слова Сорокина корреспондент «Советского спорта» Артем Зибрак. – В повестке дня этого вопроса не было. Президент УЕФА попросил не паниковать, потому что паника может быть даже хуже самого коронавируса. На полях эта тема обсуждалась, но не более того».
Напомним, Евро-2020 пройдет с 12 июня по 12 июля в 12 европейских городах, в том числе Санкт-Петербурге, который примет три матча группового этапа и один четвертьфинал.
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