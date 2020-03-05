Станислав Черчесов: Исландцы до сих пор вспоминают Геленджик Главный тренер сборной России посетил жеребьевку Лиги наций.

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов ответил на вопросы журналистов во время конференции «Профессия – футбол», организованной совместно с оргкомитетом Евро-2020 и приуроченной к 100 дням до начала турнира.

«Сейчас был в Амстердаме (на жеребьевке Лиги наций), все вспоминали ЧМ-2018, – приводит слова Черчесова корреспондент «Советского спорта» Артем Зибрак. – Исландцы вспоминали Геленджик, в котором базировались.

Мои помощники? Мы с ними уже 12 лет вместе работаем: (Владимир) Паников, (Гинтарас) Стауче и (Мирослав) Ромащенко, плюс в сборной появились (Паулино) Гранеро и (Эдуард) Безуглов. У кого-то по 12-20 помощников. У нас маленькая, но сплоченная команда.

На домашний Евро-2020 обязательно надо было попадать. Планка была поднята очень высоко. После ЧМ-2018 на последнем сборе у нас было только девять игроков (по сравнению с чемпионатом мира), команда за два года поменялась сильно. Плюс сейчас в команде представители 14 клубов – мы открыты для всех. Нам важно сохранить правильный настрой в сборной и отношение болельщиков к команде».

Напомним, Евро-2020 пройдет с 12 июня по 12 июля в 12 европейских городах, в том числе Санкт-Петербурге, который примет три матча группового этапа и один четвертьфинал.