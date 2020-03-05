Adidas станет техническим спонсором «Локомотива» с сезона 2020/21 Договор вступает в силу 1 июля 2020 года.

Московский «Локомотив» и компания Adidas объявили о заключении соглашения о долгосрочном сотрудничестве.

Начиная со следующего сезона все команды, входящие в структуру футбольного клуба «Локомотив», будут экипированы продукцией Adidas.

«Мы рады, что сегодня подписываем соглашение с Adidas. Сотрудничество открывает новый горизонт и позволяет перейти на новый уровень. Цифры контракта называть не буду - это наша договоренность. Условиями мы довольны, аналогичного контракта у «Локомотива» не было с 2008 года», - передает слова генерального директора клуба Василия Кикнадзе Sport24.ru.

Напомним, в текущем сезоне «Локомотив» занимает пятое место в турнирной таблице. В активе команды 35 очков после 20 туров. Отставание от лидирующего «Зенита» составляет 11 очков, а от идущего на втором месте «Краснодара» - три.

В следующем туре РПЛ «Локо» на своем поле примет «Ахмат». Матч состоится 8 марта.