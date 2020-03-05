Геннадий Орлов: Очень понравился Бакаев, молодые футболисты должны учиться у него Хавбек помог «Спартаку» пройти в полуфинал Кубка страны.

Российский комментатор Геннадий Орлов высказался после окончания дерби между московским «Спартаком» и ЦСКА в 1/4 финала Кубка России (3:2).

«Дерби очень понравилось, футбол - это страсть, таким должен быть футбол, как вчерашнее дерби. Да, было много брака и ошибок, но обе команды были достойными. Бакаев очень понравился, молодые футболисты должны учиться у него. Он очень инициативен, он жаждет игры и у него получается это. В жизни скромный, но на поле лезет, не надо быть академиком, он все правильно делает.

«Спартак» в конце играл вдесятером, но моментов создавал не меньше, а даже больше. В итоге победил в сумасшедшей игре ЦСКА. Теперь другая вывеска будет в полуфинале Кубка России», - цитирует Орлова Sport24.ru.

Напомним, за выход в финал «Спартаку» предстоит гостевой поединок с питерский «Зенитом».