КДК РФС не стал ужесточать наказание Семина, он пропустит один матч Тренер был удален во время игры с «Зенитом».

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин дисквалифицирован на один матч из-за двух желтых карточек, полученных в игре с «Зенитом».

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) не зафиксировал нецензурных высказываний со стороны тренера в адрес судейской бригады, сообщил глава КДК Артур Григорьянц.

«У Юрия Павловича было две желтые карточки - это автоматическая дисквалификация на один матч. Установлено, что нецензурной лексики у Семина не было», - цитирует Григорьянца ТАСС.

Напомним, Семин был удален на 25-й минуте матча РПЛ против «Зенита» (0:0).

«Локомотив» занимает пятое место в турнирной таблице. В активе команды 35 очков после 20 туров. Отставание от лидирующего «Зенита» составляет 11 очков, а от идущего на втором месте «Краснодара» - три.

В следующем туре «Локо» на своем поле примет «Ахмат». Матч состоится 8 марта.