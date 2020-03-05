Хавбек «Арсенала» Торрейра пропустит несколько недель из-за травмы У игрока диагностирован перелом голеностопа.

Лондонский «Арсенал» потерял уругвайского полузащитника Лукаса Торрейру на несколько недель. 24-летний игрок получил травму в кубковой игре с «Портсмутом», которая завершилась победой «канониров» со счетом 2:0.

У игрока выявлен перелом голеностопа, сообщает официальный сайт «Арсенала». Точный срок восстановления футболиста пока неизвестен, ему еще предстоит пройти дополнительные обследования.

Таким образом, он присоединился к травмированным игрокам лондонцев Кэлуму Чемберсу, Сеяду Колышаницу и Седрику Суаришу.