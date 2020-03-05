Геннадий Орлов: Мне не понравилось поведение Гончаренко. Надо уметь проигрывать - Советский спорт
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05 марта 2020 15:29ФутболГичунцев Артур

Геннадий Орлов: Мне не понравилось поведение Гончаренко. Надо уметь проигрывать

Специалист толкнул наставника «Спартака» Доменико Тедеско.

Российский комментатор Геннадий Орлов высказался о поведении главного тренера ЦСКА Виктора Гончаренко, который отказался пожать руку Доменико Тедеско после поражения в 1/4 финала Кубка России (2:3).

«Мне не понравилось поведение Гончаренко. Что тут обсуждать? Надо уметь проигрывать. Ты - тренер. Я всегда говорил, что у тренера должно быть два таланта - это специалист футбола и педагог. На тебя смотрят дети, твои футболисты младше тебя.

Тедеско накинулся? Я все видел по телевизору, Тедеско бежал на радостях, но Гончаренко оттолкнул и отпихнул итальянца. Ну что это такое? Это неприлично», - цитирует Орлова Sport24.ru.

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