«Крылья Советов» запрещали Чочиеву общаться с Кокориным Об этом футболист заявил в интервью Sport24.ru.

Форвард «Сочи» Александр Кокорин, принадлежащий «Зениту», рассказал, кто поддерживал его, когда он находился в тюрьме.

«Это ребята, с которыми я общался в интернете. С которыми я в «Локомотиве» играл. Друзья детства. Алан Чочиев прямо очень поддерживал, очень проявил себя, но я в нем и не сомневался. Он не побоялся. У него тоже были проблемы в клубе. Он был в «Крыльях», и доходило до такого, что руководство говорило ему: «Куда ты лезешь?» А он отвечал: «У меня есть свое мнение, и я вправе его высказать». Это очень ценно, и я считаю, что это правильно», - сказал Кокорин.

Напомним, футболист оказался за решеткой осенью 2018 года за участие в избении трех человек в центре Москвы. Через год он вышел по УДО и вернулся в питерский клуб, а этой зимой перебрался в «Сочи» на правах аренды.