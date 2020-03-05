Матчи АПЛ могут пройти без зрителей

Матчи ближайших туров Английской премьер-лиги могут пройти без зрителей.
Причиной станет угроза распространения коронавируса, заявил член совета директоров ливерпульского «Эвертона» Александр Рязанцев. Об этом на своей странице в Twitter сообщил журналист Роб Харрис.
Основная вспышка эпидемии коронавируса в Европе произошла в Италии. Там погибло уже не менее 79 человек из-за болезни. Отменены ряд матчей внутреннего чемпионата и еврокубков.
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