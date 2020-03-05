«Химки» – «Торпедо». Составы команд

«Химки» и «Торпедо» объявили составы на матч 1/4 финала Кубка России.
«Химки»: Хомич, Гапон, Тихий, Данилкин, Смирнов, Мартусевич, Корян, Трошечкин, Боженов, Полярус, Барков.
Запасные: Генералов, Прошкин, Евдокимов, Засеев, Георгиевский, Скворцов, Мишуков, Каменщиков, Умаев, Алиев, Конате, Жумабеков.
📋 Starting line-up на кубковый матч #ХимкиТорпедо#КубокРоссии #вместезахимки pic.twitter.com/7KnhR8YyEY— ФК Химки (@fc_khimki) March 5, 2020
«Торпедо»: Ботнарь, Самсонов, Божин, Шоркин, Кичин, Рязанцев, Лях, Гордюшенко, Адаев, Руденко, Сергеев.
Запасные: Филлипов, Кеняйкин, Шустиков, Елисеев, Кертанов, Дворецков, Магаль, Гелоян.
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Наш состав на 🏆 #ХимкиКубокТорпедо
Публикация от Torpedolife (@torpedolife)