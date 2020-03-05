Сына Мхитаряна назвали Гамлетом Ребенка назвали в честь отца Генриха – Гамлета Мхитаряна, известного в прошлом по выступлениям за ереванский «Арарат».

Футболист «Ромы» Генрих Мхитарян назвал имя своего новорожденного сына. Его назвали Гамлетом.

«Ребенок Мики (прозвище Мхитаряна). Все в полном порядке, суперсчастливые родители!», – написал полузащитник на своей странице в Instagram.

В этом сезоне Мхитарян сыграл в 13 матчах Серии А. Он забил шесть голов, отдал три результативные передачи и получил две желтые карточки.