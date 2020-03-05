Сына Мхитаряна назвали Гамлетом - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБиатлонБаскетболТеннис...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
05 марта 2020 20:57ФутболТрофименко Кирилл

Сына Мхитаряна назвали Гамлетом

Ребенка назвали в честь отца Генриха – Гамлета Мхитаряна, известного в прошлом по выступлениям за ереванский «Арарат».

Футболист «Ромы» Генрих Мхитарян назвал имя своего новорожденного сына. Его назвали Гамлетом.

«Ребенок Мики (прозвище Мхитаряна). Все в полном порядке, суперсчастливые родители!», – написал полузащитник на своей странице в Instagram.

В этом сезоне Мхитарян сыграл в 13 матчах Серии А. Он забил шесть голов, отдал три результативные передачи и получил две желтые карточки.

Отмучились. Без Логинова мужская сборная провалила и масс-старт, и турнир в целом Последняя гонка чемпионата обернулась для России кошмаром. Никита Поршнев и Матвей Елисеев попали в топ-5… с конца. Александр Логинов на старт не вышел. 23.02.2020 19:30 Биатлон Мысин Николай
Новак, Император Австралии. Джокович в восьмой раз выиграл Australian Open Новак Джокович в пяти сетах одолел Доминика Тима, отыгравшись со счета 1:2 по партиям, и выиграл свой 17-й турнир «Большого шлема», восьмой из них – в Мельбурне. А заодно – вновь стал первой ракеткой планеты. 02.02.2020 18:43 Теннис Мысин Николай
«Жизни спортсменов важнее». На этапе Кубка мира не будет зрителей Стартующий в четверг в чешском Нове-Место этап Кубка мира пройдет без зрителей – так решили организаторы. Причина – злополучный коронавирус, который продолжает распространяться по Европе. 03.03.2020 17:45 Биатлон Волохов Юрий
Кровавый ММАрт. Ожидается много ярких нокаутов и жарких битв Поединки в этом месяце – просто космос! Вы забудете даже поздравить женщин 8 марта, потому что в этот день китаянка Вейли Жанг будет избивать Джоанну Еджейчик за шутку о коронавирусе. 04.03.2020 12:30 ММА Ващенко Сергей
Еще по теме:
Президент Федерации ММА Оренбуржья был арестован из-за подозрения в краже нефтепродуктов Мейвезер хочет получить 600 миллионов долларов за бои с Нурмагомедовым и Макрегором Мирзаев и Оспанов показали равный вес перед очным поединком на турнире ACA 105
Наши пары доедают китайцев. Стартовал юниорский ЧМ-2020 В парном катании после короткой программы лидируют Аполлинария Панфилова и Дмитрий Рылов. У мужчин Андрей Мозалев идет вторым, вплотную к японцу Юме Кагияме. 04.03.2020 23:00 Фигурное катание
Загитова на японском ТВ и новый четверной от Самарина. Обзор событий недели (видео) Из турниров минувшего уик-энда упоминания заслуживает лишь один. Он прошел в Таллине и завершился победами россиян Александра Самарина и Анастасии Гуляковой. 17.02.2020 15:00 Фигурное катание Тигай Лев
Нина Мозер: Впечатление, что какой-то демон накрыл весь российский спорт Заслуженный тренер России Нина Мозер побывала в гостях в «Советском спорте». 25.02.2020 19:00 Фигурное катание
Юран разгромил Игнашевича. И хочет в Лигу Европы? «Химки» под руководством Сергея Юрана в четвертьфинале Кубка России не оставили шансов «Торпедо» и сделали шаг к еврокубкам. 05.03.2020 21:35 Футбол Мощенко Захар
Рублев сравнялся с Джоковичем. И рвется в топ-10 Андрей Рублев одержал 13-ю победу в сезоне, догнав по их количеству лидера – Новака Джоковича. И вышел в четвертьфинал турнира в Роттердам, победа в котором обеспечит ему место в десятке. 13.02.2020 22:00 Теннис Мысин Николай
Владимир Быстров: Судья не поставил чистый пенальти в ворота ЦСКА, но дерби не испортил Бывший полузащитник «Спартака» и «Зенита» поделился впечатлениями от победы красно-белых над ЦСКА в матче 1/4 финала Кубка России. 05.03.2020 00:45 Футбол Августин Александр
Новости
22:28 Баскетбол «Зенит» дома обыграл «Жальгирис» и одержал первую победу в Евролиге при Паскуале
21:58 ММА Президент Федерации ММА Оренбуржья был арестован из-за подозрения в краже нефтепродуктов
21:54 Хоккей СКА в третий раз обыграл «Витязь»
21:34 Футбол «Интер» и «Хетафе» сыграют без зрителей
21:24 Футбол Азар успешно перенес операцию на лодыжке
21:20 Футбол «Химки» вышли в полуфинал Кубка России
21:17 Хоккей «Йокерит» одержал третью победу подряд в серии с «Локомотивом»
20:57 Футбол Сына Мхитаряна назвали Гамлетом
20:50 Биатлон Херманн стала победительницей спринта на Кубке мира в Чехии, Юрлова-Перхт – 11-я
20:33 ММА Мейвезер хочет получить 600 миллионов долларов за бои с Нурмагомедовым и Макрегором
20:23 Биатлон Слепцова подала апелляцию в CAS
20:15 Хоккей Никита Задоров – о потолке зарплат в КХЛ: Уровень игроков в лиге точно упадет
20:10 Футбол Ярмоленко может оказаться в заявке «Вест Хэма» на матч с «Арсеналом»
20:08 Футбол Матчи серии А снова перенесены
19:58 Футбол Бывший полузащитник сборной Дании заразился коронавирусом
19:39 Хоккей Дубль Хартикайнена принес «Салавату Юлаеву» волевую победу над «Авангардом»
19:39 Хоккей «Барыс» победил «Металлург» и вышел вперед в серии
19:18 Хоккей Шестеркин начал тренироваться после аварии
19:13 Футбол «Химки» – «Торпедо». Составы команд
18:51 Футбол Артем Ребров: Хочется прожить вчерашний матч с ЦСКА еще раз
Голландские СМИ: стрелявшие из «Бука» по МН17 могли предотвратить трагедию (видео)
«Миллионеры всё не могут договориться»: политологи о ситуации вокруг «Амурстали»
Ставропольские школьники начнут получать бесплатное горячее питание с 1 сентября
Суд вынес приговор бывшему ректору тюменского института культуры
Главе Удмуртии предъявили «обвинение»
Футбол под ударом. Могут ли сборную России лишить Евро-2020 и ЧМ-2022
«Я проплакала весь фильм». В Москве прошла премьера картины про Льва Яшина
Футболист Ибрагимович может перейти в шведский клуб «Хаммарбю»
Нурмагомедов в апреле проведет бой с Фергюсоном
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2020 sovsport.ru яндекс.метрика