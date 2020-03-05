«Химки» вышли в полуфинал Кубка России Подмосковный клуб в четвертьфинале одержал победу над московским «Торпедо».

«Химки» победили на своем поле «Торпедо» со счетом 5:1 и вышли в полуфинал Кубка России.

Счет на 27-й минуте открыл защитник хозяев Дмитрий Тихий, на 47-й минуте Александр Трошечкин удвоил разницу. Гости не сдавались, и на 56-й минуте Иван Сергеев сократил счет, но почти сразу «Химки» снова восстановили паритет. Гол на счету Дмитрия Баркова. Укрепил преимущество хозяев Аршак Корян на 82-й минуте встречи. Довершил разгром на 85-й минуте Артем Полярус.

В полуфинале подмосковный клуб встретится с победителем пары «Шинник» – «Урал», чей матч четвертого марта был перенесен из-за плохого состояния поля в Ярославле. В другом полуфинале сыграют «Спартак» и «Зенит» .