Азар успешно перенес операцию на лодыжке Бельгиец получил травму в матче 25-го тура чемпионата Испании против «Леванте» (0:1).

Пресс-служба мадридского «Реала» сообщила, что полузащитник команды Эден Азар успешно перенес операцию на лодыжке.

Отмечается, что 29-летний бельгиец будет оставаться под наблюдением врачей до выписки из клиники, а затем начнет свое восстановление. Ориентировочно игрок пропустит два-три месяца.

Parte médico de Hazard.#RealMadrid — Real Madrid C.F.⚽ (@realmadrid) March 5, 2020

Напомним, что Азар не играл за мадридцев с ноября прошлого года после травмы, полученной в групповом этапе Лиги чемпионов с «ПСЖ» (2:2). Он смог восстановиться к 24-му туру чемпионата Испании в игре с «Сельтой» (2:2).

В нынешнем сезоне полузащитник сыграл 15 поединков, отметившись одним голом и пятью результативными передачами.