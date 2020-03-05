Пресс-служба мадридского «Реала» сообщила, что полузащитник команды Эден Азар успешно перенес операцию на лодыжке.
Отмечается, что 29-летний бельгиец будет оставаться под наблюдением врачей до выписки из клиники, а затем начнет свое восстановление. Ориентировочно игрок пропустит два-три месяца.
Напомним, что Азар не играл за мадридцев с ноября прошлого года после травмы, полученной в групповом этапе Лиги чемпионов с «ПСЖ» (2:2). Он смог восстановиться к 24-му туру чемпионата Испании в игре с «Сельтой» (2:2).
В нынешнем сезоне полузащитник сыграл 15 поединков, отметившись одним голом и пятью результативными передачами.
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