Андрей Шевченко: Мы в процессе переговоров насчет продления контракта со сборной Украины Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко сообщил, что ведет переговоры о продлении контракта с украинской ассоциацией футбола.

– Мы в процессе переговоров насчет продления контракта. Но однозначно все будет ясно уже перед чемпионатом Европы. Процесс идет, поэтому я и строю планы на будущее, – цитирует Шевченко Football Hub.

Отметим, что 43-летний специалист возглавил сборную летом 2016 года. Его контракт истекает будущим летом.

Под руководством Шевченко сборная Украины отобралась на Евро-2020 с первого места, обойдя действующих чемпионов турнира – Португалию. Команда сыграет в группе С против Австрии, Голландии и победителя плей-офф Лиги Наций (Грузия/Беларусь/Македония/Косово).