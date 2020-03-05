Андрей Шевченко: Мы в процессе переговоров насчет продления контракта со сборной Украины - Советский спорт
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05 марта 2020 23:37ФутболКорегин Владислав

Андрей Шевченко: Мы в процессе переговоров насчет продления контракта со сборной Украины

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко сообщил, что ведет переговоры о продлении контракта с украинской ассоциацией футбола.

– Мы в процессе переговоров насчет продления контракта. Но однозначно все будет ясно уже перед чемпионатом Европы. Процесс идет, поэтому я и строю планы на будущее, – цитирует Шевченко Football Hub.

Отметим, что 43-летний специалист возглавил сборную летом 2016 года. Его контракт истекает будущим летом.

Под руководством Шевченко сборная Украины отобралась на Евро-2020 с первого места, обойдя действующих чемпионов турнира – Португалию. Команда сыграет в группе С против Австрии, Голландии и победителя плей-офф Лиги Наций (Грузия/Беларусь/Македония/Косово).

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