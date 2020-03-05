Одноклубник Головина был дисквалифицирован на полгода за толчок арбитра Полузащитник «Монако» Желсон Мартинш отстранен от выступлений на полгода за агрессивные действия в адрес главного арбитра матча 22-го тура Лиги 1 с «Нимом» (1:3) Микаэля Лесажа, сообщает LFP.

Напомним, что 32-й минуте встречи сразу двое игроков монегасков были удалены с поля. Тьемуэ Бакайоко получил красную карточку за грубый фол против Ромена Филиппото, а Желсон Мартинш взялся протестовать так бурно, что дважды толкнул арбитра Микаэля Лесанжа. За этот поступок португалец тоже был наказан прямой красной.

Отмечается, что «Монако» также применит санкции к игроку.

В июле прошлого года Мартинш был куплен за 30 миллионов евро у мадридского «Атлетико».. В нынешнем сезоне 24-летний фланговый нападающий отметился четырьмя голами и одной результативной передачей в 23 поединках.

«Монако» занимает седьмое место в турнирной таблице, набрав 40 очков в 27 матчах.