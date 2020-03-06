Сергей Юран: Моя установка – агрессивная игра команды в атаке Главный тренер «Химок» Сергей Юран поделился впечатлениями после победы своей команды над «Торпедо» (5:1) в матче 1/4 финала Кубка России.

– Благодарен игрокам. Работая меньше месяца, понимаю, что они меня слышат и выполняют указания. Есть и ошибки, и моменты, нельзя сказать, что не было претензий, но ребята молодцы. Самое главное для меня – желание и самоотдача на поле. Мы поменяли схему, попробовали играть с тремя центральными защитниками. Эта схема не будет постоянной, но дело не столько в ней, сколько в действиях игроков, как я и сказал. Я доверяю своим игрокам, моя установка – агрессивная игра в атаке. Разбирать, какие решения правильные, а какие нет, будем потом. В этом смысле никаких ограничений нет. В тренировочном процессе заостряем на этом внимание. Я максималист и жду максимального результата. Для нас максимум – это Кубок и победа в ФНЛ, – цитирует Юрана Sport24.ru.

Отметим, что в составе подмосковного клуба забитыми мячами отметились Дмитрий Тихий (27-я минута), Александр Трошечкин (47), Дмитрий Барков (57), Аршак Корян (82) и Артем Полярус (85). Соперник ответил голом Иван Сергеева (56).

В полуфинале «Химки» встретятся с победителем пары «Шинник» – «Урал», чей матч четвертого марта был перенесен из-за плохого состояния поля в Ярославле.