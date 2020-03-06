«Манчестер Юнайтед» не испытал проблем с «Дерби Каунти» и вышел в 1/4 финала Кубка Англии Футболисты «Манчестер Юнайтед» одержали уверенную победу над «Дерби Каунти» (3:0) в рамках 1/8 финала Кубка Англии.

В составе победителей дублем отметился новичок «красных дьяволов» Одион Игало (41-я и 70-я минуты). Еще один гол на счету флангового защитника Люка Шоу (33).

Отметим, что за «Дерби Каунти» весь матч отыграл бывший нападающий «МЮ» Уэйн Руни. 34-летний англичанин отметился лишь желтой карточкой в добавленное к первому тайму время.

Таким образом, подопечные Оле-Гуннара Сульшера вышли в четвертьфинал турнира, где сыграют с «Норвичем». Встреча состоится 21 марта.